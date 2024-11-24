الهلال السعودي يبرز رقمه التاريخي رغم الخسارة أمام الخليج

استعرض نادي الهلال السعودي إنجازاته على صعيد سلسلة المباريات بلا خسارة محليا، قبل الهزيمة أمام الخليج في الدوري السعودي.



وفشل الهلال في الحفاظ على تقدمه بهدفين أمام مضيفه الخليج على ملعب الأخير لحساب الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين ليخسر بثلاثية وينال أول هزيمة منذ 550 يوما.

وكسر الهلال رقمًا تاريخيًا لـ الأهلي، كصاحب أكبر عدد من المباريات المحلية بدون خسارة.



ووصل الزعيم إلى 57 مباراة محلية دون هزيمة "رقم قياسي"، كان آخرها الفوز على الاتفاق في الجولة العاشرة هذا الموسم، متفوقا على الأهلي صاحب 55 مباراة بين 2014 و2016.

رقم الهلال التاريخي

وكتب حساب الهلال على منصة "فيس بوك": "من مايو 2023 إلى نوفمبر 2024، 57 مباراة محلية بلا خسارة.. تخللها 51 انتصارا وتحقيق 4 بطولات".

وكان الهلال قد حقق لقب الدوري في الموسم الماضي إلى جانب كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضا بطولتي السوبر السعودي السابقة والتي قبلها.

يذكر أن الهلال لا يزال في صدارة ترتيب الدوري للموسم الحالي برصيد 28 نقطة، انتظار لمباراة الاتحاد الوصيف (27 نقطة)، ضد الفتح مساء اليوم الأحد.

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