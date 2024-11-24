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ثقافة وفنون

تامر عاشور عن محمد رحيم: أنجح فنان في جيله وعمره ما قال كلمة وحشة

محمد رحيم، فيتو
محمد رحيم، فيتو

وفاة محمد رحيم ، تحدث الفنان تامر عاشور عن الملحن الراحل محمد رحيم  والذي  رحل عن عالمنا فجر السبت عن عمر ناهز ال 45  بكلمات مؤثرة.

وفاة محمد رحيم 

وقال تامر عاشور:" مكنش فيه في إحساسه ولا طيبة قلبه ولا خفة دمه وطريقته وكل ايامه كانت نجاح وامتنان وحمد ومش أي نجاح لا نجاحات أكبر وأكتر من أي فنان في جيله واستمراريته  

و أضاف تامر عاشور من خلال صفحته على  “إنستجرام”:مفيش أغنية بتحبوها مش لحن محمد رحيم منتهي الرقي والثقافة الفنية واللباقة.

واختتم تامر عاشور حديثه:" ربنا يرحمك ويغفرلك علي قد ابتسامتك ونيتك الحلوة عمري ما شفته مابيضحكش عمره ما اتكلم كلمة وحشه كان كل همه النجاح وربنا أدهوله من أول يوم لأخر يوم أنا بحبك قوي من قلبي ربنا يغفرلك.

وشيعت اليوم الأحد جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بمقابر العائلة.

 

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