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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على ليجانيس بهدف مبابي في الشوط الأول

ريال مدريد, فيتو
ريال مدريد, فيتو

الدوري الإسباني، تقدم فريق ريال مدريد على نظيره ليجانيس بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 43.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي- روديجر- راؤول أسينسيو- فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس -أردا جولر.

في خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور -كيليان مبابي- جود بيلينجهام.

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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس

تذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، وتراجع ريال مدريد للمركز الثاني بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام ألافيس بهدفين لهدف.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 34 نقطة، حيث حقق تعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما بالجولة ذاتها.

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