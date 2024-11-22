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رياضة

كيف يستعد ريال مدريد لمواجهتي ليجانيس وليفربول؟

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أوضحت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن قرارات جديدة قد اتخذها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بشأن المباراتين المقبلتين.

ويعاني ريال مدريد من عديد الإصابات في الفترة الماضية، مما يجعل كارلو أنشيلوتي يشرك بعض اللاعبين في مراكز جديدة بالنسبة لهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بـ راؤول أسينسيو في مباراتي ديبورتيفو ليجانيس وليفربول، خاصة وأن الفريق يعاني في مركز قلب الدفاع.

وتابعت تلك الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يرى راؤول أسينسيو هو اللاعب المثالي حتى عودة أوريلين تشواميني ويحتفظ له بدور قلب الدفاع الثالث حتى يحصل دافيد ألابا على الضوء الأخضر من أطباء النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المغربي إبراهيم دياز سوف يشارك أيضًا في مباراتي ليجانيس وليفربول بشكل أساسي، في ظل إصابة الجناح البرازيلي رودريجو.

وسيكون إبراهيم دياز هو الخيار الأول لـ كارلو أنشيلوتي مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الهجوم، وذلك على حساب الثنائي أردا جولر وأندريك.

وقرر كارلو أنشيلوتي، أن يُشرك الأوروجوياني فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، حيث أن الثنائي اللذان يلعبان بهذا المركز “فاسكيز وكارفخال” غير متواجدين مع الفريق حاليًا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق ديبورتيفو ليجانيس، يوم الأحد 24 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

 

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