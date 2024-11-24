عبد العاطي يعلن تشكيل زد في مواجهة مودرن سبورت بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي عن فريقه لمواجهة مودرن سبورت في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام مودرن سبورت بالدوري

وحاء تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

ترتيب مودرن سبورت وزد بالدوري

ويتواجد فريق مودرن سبورت المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت، بينما يتواجد زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة عقب الخسارة والتعادل في أول لقاءين.

حكام مباراة زد ومودرن سبورت

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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