ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير النفي لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس



في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي- روديجر- راؤول أسينسيو- فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس -أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور -كيليان مبابي- جود بيلينجهام.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس



تنطلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس



تذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، وتراجع ريال مدريد للمركز الثاني بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام ألافيس بهدفين لهدف.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 34 نقطة، حيث حقق تعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما بالجولة ذاتها.

وكانت بعض التقارير الصحفية أوضحت في الساعات الماضية، عن قرارات جديدة قد اتخذها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بشأن المباراتين المقبلتين.

ويعاني ريال مدريد من عديد الإصابات في الفترة الماضية، مما يجعل كارلو أنشيلوتي يشرك بعض اللاعبين في مراكز جديدة بالنسبة لهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بـ راؤول أسينسيو في مباراتي ديبورتيفو ليجانيس وليفربول، خاصة وأن الفريق يعاني في مركز قلب الدفاع.

وتابعت تلك الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يرى راؤول أسينسيو هو اللاعب المثالي حتى عودة أوريلين تشواميني ويحتفظ له بدور قلب الدفاع الثالث حتى يحصل دافيد ألابا على الضوء الأخضر من أطباء النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المغربي إبراهيم دياز سوف يشارك أيضًا في مباراتي ليجانيس وليفربول بشكل أساسي، في ظل إصابة الجناح البرازيلي رودريجو.

وسيكون إبراهيم دياز هو الخيار الأول لـ كارلو أنشيلوتي مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الهجوم، وذلك على حساب الثنائي أردا جولر وأندريك.

وقرر كارلو أنشيلوتي، أن يُشرك الأوروجوياني فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، حيث إن الثنائي اللذين يلعبان بهذا المركز “فاسكيز وكارفخال” غير متواجدين مع الفريق حاليًا.

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