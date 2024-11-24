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أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال العالم، مدبولي يُتابع رفع كفاءة المنطقة المحيطة

المتحف المصري الكبير,
المتحف المصري الكبير, فيتو
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المتحف المصري الكبير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على الأعمال الهندسية للمتحف المصري الكبير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. 


وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بصورة تليق وتتناسب مع حجم ودور المتحف الذي يزخر بالعديد من الكنوز الاثرية التي تحكي تاريخ وعراقة الحضارة المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة هذه المنطقة، ليتم التنفيذ على أعلى مستوى، وذلك بما يتناسب مع أهميتها، وبما يسهم في تحسين تجربة الزائرين لها.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروع تطوير وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وما يتضمنه من تنفيذ لأعمال الزراعات والإنارة، والأعمال المدنية المختلفة، وكذا أعمال توريد وتركيب لافتات إرشادية.
 

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المتحف المصري الكبير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف الشربينى عادل النجار محافظ الجيزة

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