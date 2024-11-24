الأحد 24 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

فرقة "هنغني" تحيي حفلًا جديدًا بقصر الأمير طاز

فرقة هنغني، فيتو
فرقة هنغني، فيتو

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدًا لفرقة "هنغنى" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى، في الثامنة مساء الخميس المقبل 28 نوفمبر. 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعملاقة الغناء المصري مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، بالإضافة إلى أغاني لعلى الحجار، أحمد عدوية، وغيرهم.

فرقة هنغني

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ باسم "كورال فكرة"، وتكونت من 25 عضوا، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير، ثم تم إعادة هيكلة الفرقة مرة أخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون اكثر تحررا للوصول إلى كافة أطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.

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مركز إبداع قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة هنغني الأغنيات التراثية

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