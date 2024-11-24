فرقة "هنغني" تحيي حفلًا جديدًا بقصر الأمير طاز

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدًا لفرقة "هنغنى" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى، في الثامنة مساء الخميس المقبل 28 نوفمبر.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعملاقة الغناء المصري مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، بالإضافة إلى أغاني لعلى الحجار، أحمد عدوية، وغيرهم.

فرقة هنغني

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ باسم "كورال فكرة"، وتكونت من 25 عضوا، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير، ثم تم إعادة هيكلة الفرقة مرة أخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون اكثر تحررا للوصول إلى كافة أطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.