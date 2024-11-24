الأحد 24 نوفمبر 2024
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رياضة

هاني أبو ريدة أبوريدة يعقد اجتماعًا مع أندية وجه بحري بكفر الشيخ الثلاثاء المقبل

قائمة هاني أبو ريدة
قائمة هاني أبو ريدة مع أندية الصعيد، فيتو

يستعد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلسه، للتوجه إلى محافظة كفر الشيخ بعد غد الثلاثاء، لعقد مؤتمر يلتقي خلاله برؤساء ومسئولي أندية الوجه البحري ومطروح أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري.

ويحرص هاني أبو ريدة وأعضاء قائمته على عقد مؤتمرات مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، لعرض برنامجه الانتخابي، بعد أن حسم انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة لصالحه بالتزكية، ليدير ومجلسه شئون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

أبو ريدة ومجلسه يلتقون أندية الوجه القبلي

وعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا أمس السبت مع مسئولي أندية الصعيد لشرح برنامجه الانتخابي.

وبدأ الاجتماع بتعريف أبوريدة أعضاء قائمته إلى ممثلي أندية الصعيد، مؤكدا أنها قائمة جديدة ولكن طموحة.

وأكد أبوريدة: أن الكرة المصرية عانت منذ سنوات والمرحلة القادمة صعبة من أجل إعادة البيت، ولكن هناك برنامجا شاملا لحل أزمات الأندية سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

واستمع أبوريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الصعيد، وأكد أن لديه برنامجا لحل أزمة أندية الصعيد وسيتم عرضه يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي.

ملف تطوير قطاعات الناشئين

وشرح هاني أبو ريدة لأعضاء الجمعية العمومية أن ملف  قطاعات الناشئين سيكون مسئولا عنه وليد درويش، وطارق أبو العينين سيكون مسئولا عن ملف الاستثمار الرياضي، وستتولى إيناس مظهر ملف الإعلام والكرة النسائية.

واختتم هاني أبوريدة: المرحلة القادمة صعبة ولكن القائمة طموحة من أجل تنفيذ برنامجها وإعادة بناء الكرة المصرية.

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هاني ابو ريدة اتحاد الكرة محافظة كفر الشيخ أندية الوجه البحري الجمعية العمومية لإتحاد الكرة المصري انتخابات اتحاد الكره

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