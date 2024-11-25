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سياسة

كهنة إيبارشية عزبة النخل يناقشون ترتيبات الخدمة

كهنة عزبة النخل،
كهنة عزبة النخل، فيتو

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا العجايبي بالمرج، بحضور صاحبا الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بالإضافة لعدد من خدام كنائس القطاع.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل للخدام بعنوان "محبة الخادم"، وكلمة أخرى للآباء الكهنة بعنوان "احفظ الوديعة".

وشهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

 

الأنبا غبريال يرسم 4 كهنة و9 دياكونيين جدد في إيبارشية بني سويف

 

شهدت إيبارشية بني سويف، سيامة 4 كهنة جدد و9 دياكونيين للخدمة بكنائس الإيبارشية، خلال قداس ترأسه نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، في كاتدرائية الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة بني سويف الجديدة.

الكهنة الجدد

وخلال القداس الإلهي، وبعد صلاة الصلح، قام نيافته بسيامة الكهنة الجدد:

1. الشماس هاني لطفي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال بقرية براوة باسم القس كيرلس.

 

2. الشماس كيرلس بسالي كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس بالمرماح باسم القس چيروم.

 

3. الشماس چون القمص إشعياء كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بعزبة الشركة باسم القس مرقوريوس.

 

4. الشماس كيرلس مدحت كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية شريف باشا باسم القس تادرس.

كما تم سيامة 9 دياكونيين جدد للخدمة، وهم:

1. الشماس يوسف ثروت دياكون عام.

 

2. الشماس هاني وديع بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بقرية بني عطية.

 

3. الشماس هاني عزيز بكنيسة السيدة العذراء بقرية الميمون.

 

4. الشماس مينا منقريوس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية الديابية.

 

5. الشماس شحاتة فاروق بكنيسة الشهيد مار جرجس بالمرماح.

 

6. الشماس نصيف فتحي بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية بني بخيت.

 

7. الشماس إيهاب محب بكنيسة الثلاثة قديسين بمنطقة معهد الأورام ببني سويف.

 

8. الشماس باسم أنور بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الأزهرى.

 

9. الشماس ميلاد سمعان بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس بقرية وش الباب بإهناسيا.

اختتمت المراسم وسط أجواء روحية مميزة، بحضور شعب الكنيسة وأسر المُسامين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الحدث المبارك.

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