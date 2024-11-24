الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لسوء الأحوال الجوية في الأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر عن تواصل رفع حالة الطوارئ القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

حالة الطقس 


وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية وتغيرات الطقس لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ وحتى تحسن حالة الجو.


وأمر محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، مشيرًا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

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الأقصر حالة الطقس طورائ درجة القصوى الأرصاد الجوية سوء الأحوال الجوية الطقس

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