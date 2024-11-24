الأقصر تتصدى لفوضى الحنطور بهذه القرارات

تشهد مدينة الأقصر حالة من الإنضباط المروري، في أعقاب تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لوقف فوضى الحنطور، وتنظيم حركة المرور والسير بشوارع المدينة.

تنظيم سير عربات الحنطور في الأقصر

وأكد المحافظ انه تم وضع آليات للتعامل مع عربات الحنطور، وتنظيم سيرها بشكل منظم وقانوني كونها أحد العناصر السياحية التي يقبل السياح على استخدامها للتنزه بها في مختلف الشوارع والميادين وبين المعالم الأثرية والسياحية.

وبهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة السياحة العالمية، أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عدة قرارات لتنظيم حركة سير الحنطور، أبرزها: تفعيل الخط الساخن بحجز عربات الحنطور، وخروج عربات الحنطور المرخصة فقط من المواقف المخصصة لها بالمدينة، بالإضافة الي توفير أكثر من 500 بامبرز وتوزيعهم مجانًا علي ملاك وأصحاب عربات الحنطور للحفاظ علي نظافة الشوارع والبيئة والحد من انتشار مخلفات الخيول بشوارع المدينة والالتزام بالضوابط المنظمة للسير، فضلًا عن عمل قائمة بتسعيرة عربات الحنطور من قبل نقابة النقل البطئ وتفعيل منظومة النقل البطئ مع محاسبة المخالفين بكل قوة وعدم التهاون معهم.

وكان محافظ الأقصر عقد منذ وصوله المحافظة، عدة اجتماعات مع ممثلى وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين ونقابة النقل البطيء بحضور اللواء دكتور على الشرابى، رئيس مدينة الأقصر والأجهزة المعنية وتم اتخاذ عدة قرارات لتنظيم حركة سير عربات الحنطور.

يذكر أن محافظة الأقصر تشتهر بعربات الحنطور التي يستقلها السياح الأجانب والمواطنين، للتنزه على كورنيش النيل وبين المعالم الأثرية والسياحية.

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