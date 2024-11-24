قيادى ناصري: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة إيجابية

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة إيجابية تعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، خاصة وان القرار يتزامن مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن.

القرار يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.

وأكد فى بيان له أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، جاء بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.

تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي

وواصل حديثة قائلا أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل فعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، من خلال فتح الباب أمام الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.

التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب

ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.

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