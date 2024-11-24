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حوادث

إحالة المتهم بالنصب على مواطنين في 300 مليون جنيه بالتجمع للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال قطع غيار السيارات، إلى محكمة الجنايات وحددت 26 نوفمبر الجاري لنظر جلسة محاكمته.

القبض على شخص متهم بالنصب على المواطنين 

وتلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بقيام مالك شركة بالاستيلاء منهم على أموالهم بزعم توظيفها بقيمة ربح تصل إلى 30% في مجالات قطع غيار السيارات.


وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

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