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رياضة

فليك يتلقى نبأ سارًّا بعد التعادل أمام سيلتا فيجو

فليك، فيتو
فليك، فيتو

حصل الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، على نبأ سار عقب ساعات من تعادل البارسا مع سيلتا فيجو بنتيجة 2-2 في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تقدم الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، خطوة أخرى نحو التعافي، بعد أن شارك اليوم الأحد لأول مرة في جزء من التدريبات الجماعية للبارسا. 

لاعب برشلونة يخضع لجراحة 

وكان أراوخو خضع لجراحة في 22 يوليو الماضي، لإصلاح وتر عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، عقب إصابته مع منتخب أوروجواي.


وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات الأكثر تفاؤلا، رغم أن برشلونة لم يحدد مدة الغياب بشكل دقيق، توضح أن أراوخو سيعود للعب قبل نهاية العام، ولو لدقائق قليلة.

وأوضحت أن إريك جارسيا أجرى الجلسة التدريبية كاملة اليوم، في حين شارك فيران توريس في جزء فقط من التدريبات مع الفريق.

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وخطف سيلتا فيجو، تعادلًا قاتلًا من أنياب ضيفه برشلونة بنتيجة 2-2 على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الليجا.

ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وليفاندوفسكي في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز سيلتا فيجو هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 و86 عن طريق ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

 

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