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رياضة

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

انضم المهاجم مارتن تيرير إلى القائمة المطولة للاعبين المصابين في صفوف باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، قبل ملاقاة ريد بول سالزبورج النمساوي، بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل إصابة مارتن تيرير 

وكتب ليفركوزن، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، أن تيرير تعرض للإصابة بكسر في الساعد الأيمن، خلال الفوز على هايدنهايم (5/2) أمس السبت بالبوندسليجا.

وأضاف: "ليس من الضروري خضوعه لعملية جراحية، وقد يصبح مارتن متاحا لنا مجددا مع نهاية العام".

وأعلن ليفركوزن قبل المباراة، أن المهاجم جوناس هوفمان سيغيب حتى نهاية العام، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وتضم قائمة المصابين أيضا في ليفركوزن: المهاجم فيكتور بونيفاس، والجناح أمين عدلي، والمدافعين نوردي موكيلي وجيانويل بيلوسيان.

وتعرض المدافع جيريمي فريمبونج للإصابة أمام هايدنهايم، لكنه قد يلحق بمواجهة سالزبورج.

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