بايرن ليفركوزن يعلق على مستقبل تشابي ألونسو وفيرتز

علق فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، على مستقبل المدرب تشابي ألونسو، ونجم الفريق فلوريان فيرتز.

وشدد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "طالما يملك عقدًا هنا، وطالما يشعر بالراحة هنا، ويعرف أن بإمكانه لعب كرة قدم في أعلى مستوى هنا، ولديه فريق بارز يمكنه أن يحتفل بالنجاحات معه، فسيشعر بالرضا معنا".

وعن مدى تفاؤله باستمرار فيرتز رفقة ليفركوزن لفترة طويلة، قال: "مرتفع للغاية.. لماذا لا يكون مرتفعًا؟".



ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى عام 2027، ويرتبط اسمه بالانتقال لأحد الأندية الكبرى، مثل بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

عقد تشابي ألونسو

وتطرق كارو إلى عقد ألونسو، الذي ينتهي في عام 2026، قائلا: "ما أستطيع أن أنكره بنسبة 100%، أن هناك أي اتفاقات بين ألونسو وأندية أخرى كما سمعت في كل وسائل الإعلام".

وواصل: "ما يركز عليه باير بنسبة 100%، إضافة إلى اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، هو الوقت الراهن وفقط.. لدينا عمل كاف لنقدمه على أرض الملعب حتى نهاية الموسم".

وأتم: "ما يزعجني هو التكهنات، الوقت الحالي هو ما يهمني.. لا أحد يهتم بالموسم المقبل، لا يوجد شيء محدد.. هو ألونسو يرتبط بعقد معنا الآن".

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