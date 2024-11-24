رئيس ريال مدريد ينتقد ضغط المباريات على اللاعبين ويرفض شكل دوري الأبطال

انتقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الجدول المكثف للمباريات وتأثيره السلبي على صحة اللاعبين.

بيريز يهاجم زيادة المباريات على اللاعبين

وقال بيريز في تصريحات اليوم الأحد: بيلينجهام، على سبيل المثال، يبلغ من العمر 21 عامًا ولعب حتى الآن 251 مباراة. في نفس العمر، كان ديفيد بيكهام قد لعب 54 مباراة فقط.

وأضاف: “الضغط البدني والعقلي أصبح غير متناسب. مع غياب الوقت الكافي للراحة، يزداد خطر الإصابات بشكل كبير، مما يهدد مستقبل اللاعبين ومسيرتهم المهنية”.

كما أعرب ريال مدريد، عن عدم رضاه تجاه التنسيق الجديد لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يضر بجاذبية البطولة. وقال بيريز: “التنسيق الجديد غير عادل ولا أحد يفهمه. مع زيادة عدد المباريات، انخفضت قيمة كل مباراة بنسبة تقارب 30%”.

وأضاف: “رغم ارتفاع عدد المواجهات، إلا أن المباريات أصبحت أقل إثارة. هذا النظام يجعل البطولة تثير الحماس فقط في مراحلها النهائية، بينما تفقد الاهتمام في بدايتها”.

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