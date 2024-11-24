الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عالم أزهري: الإجازة المرضية للتزويغ من الشغل تنزع البركة من حياتك

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن استغلال الإجازة المرضية للتغيب عن العمل بدون مبرر شرعي يعد صورة من صور أكل المال الحرام، وهو أمر يتنافى مع تعاليم الإسلام. 

أسامة قابيل: الأمانة في العمل هي جزء من الدين

وشدد العالم الأزهري، فى تصريحات له، على أن الأمانة في العمل هي جزء من الدين، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود وأداء الحقوق.  

وقال: "الإجازة المرضية وُضعت لتكون حقًا مشروعًا للموظف الذي يعاني من مرض يمنعه من أداء عمله، ولكن التلاعب بها بغرض التهرب من العمل أو التقصير فيه يعد خيانة للأمانة وأكلًا للمال بالباطل"، لافتا إلى أن البعض يستغلها في غير موضعها القانوني.

واستشهد بقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، مشيرًا إلى أن التغيب عن العمل دون سبب شرعي يعد أخذًا للمال بغير وجه حق.  

كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:  "من غش فليس منا" [صحيح مسلم]، موضحًا أن التلاعب بالإجازات نوع من الغش والخداع الذي ينهى عنه الإسلام.  

أسامة قابيل: أداء الأمانة يشمل الالتزام بأوقات العمل والمهام المطلوبة

وأضاف الدكتور أسامة قابيل أن العمل أمانة، والله تعالى يقول:  {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، وبالتالي أداء الأمانة يشمل الالتزام بأوقات العمل والمهام المطلوبة، واستغلال الحقوق الممنوحة للموظفين بطريقة صحيحة.  

واختتم بقوله: "على كل مسلم أن يتحرى الحلال في رزقه وأعماله، لأن المال الحرام يُذهب البركة ويُعرض صاحبه للمساءلة أمام الله يوم القيامة، فلنتقِ الله في أعمالنا وأموالنا، ونؤدي الأمانة كما أمرنا الشرع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف المال الحرام علماء الازهر الشريف علماء الأزهر الأمانة في العمل أسامة قابيل الاجازة المرضية

مواد متعلقة

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

أسامة قابيل يوضح حكم الشرع في إرغام الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

منوعات

المزيد

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإجازة المرضية للتزويغ من الشغل تنزع البركة من حياتك

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

المزيد
الجريدة الرسمية