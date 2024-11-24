سقوط جمالون ولوحات إعلانات بسبب الرياح الشديدة في الإسكندرية (صور)

تسببت الرياح الشديدة في سقوط جمالون ضخم داخل نادي شركة الإسكندرية للبترول الي خارج النادي بحي العجمي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

سقوط جمالون ضخم بنادي البترول

وكانت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة، تلقت بلاغًا بسقوط جمالون ضخم داخل نادي الإسكندرية للبترول إلى خارج الشارع في طريق المكس يخص قاعة افراح بالنادي، وتوجهت رئيسة الحي بصحبة إدارات الحي والحماية المدنية.

وجرى العمل علي رفع الجمالون من الطريق بمعرفة معدات الحي وبالتعاون مع الحماية المدنية، وإزالة آثار السقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط لوحات الإعلانات

كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط لوحات الإعلانات بطريق الكورنيش بمنطقة بحري في حي الجمرك، ولوران شرق المدينة، دون إصابات أو خسائر.

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