إجمالي الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا في مصر خلال أغسطس الماضي

استعرض تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي تصدير مصر للعالم للسيارات المجمعة محليًّا، خلال شهر أغسطس الماضي وبلغت 13.7 مليون دولار.

إجمالي الدول المستوردة للمركبات من مصر

ووفقًا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أكثر الدول المستوردة للسيارات من مصر في أغسطس الماضي كالتالي:

1- المملكة المتحدة بقيمة 4.7 مليون دولار و24 أتوبيسا.

2- ليبيا 3.3 مليون دولار و12 أتوبيس وسيارة واحدة أغراض خاصة.

3- السعودية 2.5 مليون دولار بعدد 24 أتوبيسا و3 سيارات لأغراض خاصة.

4- الأردن 1.2 مليون دولار بعدد 8 أتوبيسات.

5- تركيا مليون و60 ألف دولار بعدد 8 أتوبيسات.

6- ألمانيا 534 ألف دولار بعدد 1 أتوبيس و6 سيارات لأغراض خاصة.

7- السودان 176 ألف دولار بعدد 1.484 مركبة بثلاث عجلات.

8- الجزائر 62 ألف دولار بأتوبيس واحد.

9- الامارات 8.000 دولار لسيارة واحدة نقل.

10- قطر 4.000 دولار لسيارة لأغراض خاصة

مصر تصدر 1.572 مركبة في أغسطس

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدير 1572 مركبة في أغسطس الماضي تشمل التالي:

- 1484 مركبة بثلاث عجلات.

- 76 أتوبيسا.

- 11 سيارة مخصصة لأغراض خاصة.

- 1 سيارة نقل.

وقال هاني خفاجي، إن معرض أوتو تك المختص في الصناعات المغذية لقطاع غيار السيارات، شهد إقبالًا كبيرًا في دورته الجديدة لعام 2024، بعد نجاحه العام الماضي، مما دفع المنظمين إلى زيادة مساحته بنسبة 80% عن العام الماضي.

وأوضح خفاجي في تصريح خاص لـ فيتو، أن فعاليات المعرض ناقشت العديد من المحاور المتعلقة بالصناعات المغذية داخل الدولة المصرية وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المعرض يحتوي على منصة تجمع المصريين والدول الأخرى المشاركة من الصين والهند وغيرها من 16 دولة للاستفادة من الخبرات في ذلك المجال وتبادلها لنهوض بصناعة المصرية، مؤكدًا تعافي السوق المصري من الأزمات الاقتصادية التي مر بها واتجه الدولة نحو الصناعة بشكل ملحوظة من خلال زيادة المنتج المحلي بنسبة تصل 40%، وذلك يدفع لزيادة الشركات المحلية وارتفاع كفاءتها الإنتاجية.

وتابع مشرف عام المعرض، أن الهدف الرئيسي من إقامة معارض الصناعات المغذية، مشاركة الكثير من الدول والإفادة من خبراتهم لتأسيس شركات محلية تخدم على السوق المصري والفائض يتم تصديره للشرق الأوسط وأفريقيا وذلك يعود بالإيجاب على الصناعة وتوفير العملة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تشارك بقطع الغيار تخضع للرقابة لتكون مطابقة للمواصفات العالمية، ويعد ذلك أحد أساسيات المشاركة في المعارض، موضحًا أن نسبة مشاركة الشركات الأجنبية لمعرض أوتوتك 70%.

وأشار هاني خفاجي، إلى أن معرض أوتوتك للصناعات المغذية جاء على خلفية مبادرة صنع في مصر، لزيادة المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الطلب على المنتج المحلي ارتفع بنسبة ملحوظة خلال الفترات الماضية مما يشير إلى زيادة الإنتاج لسد مطالب المستهلكين بالإضافة إلى أن المعرض احتضن ما يقرب من 9 آلاف زائر وذلك يشير إلى اهتمام المصريين بالصناعة المحلية.

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