الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

قطع المرافق على المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 790 متر مباني و9 حالات تعدي بمساحة 20 فدان و7 قيراط بنطاق المحافظة.

إزالة 15 حالة تعدي بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

التصدى لاى محاولة بناء عشوائى 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الموجة 24 للازالات المرحلة الثانية من الموجة الأراضى الزراعية املاك الدولة نطاق المحافظة رئيس الجمهورية

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