تعرف على موعد عزاء الملحن محمد رحيم

أعلنت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد العزاء، الذى من المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وجاء ذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بإصدار تصريح دفنه بعدما أكدت الصفة التشريحية للطب الشرعي أنه ليس هناك شبهة جنائية وراء وفاته وأن الوفاة طبيعية.

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

وكان قد تم تأجيل الدفن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وتحرات المباحث لوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحويل الجثمان لمشرحة زيمهم كي يصدر قرارًا نهايًا هل هناك شبهة جنائية في وفاته ام الوفاة طبيعية.

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكان أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان في 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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