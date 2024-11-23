شريف الشربيني يتابع أعمال تنفيذ كمبوند "مزارين" بالعلمين الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمشروع كمبوند "مزارين"، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وخاصة المشروعات السكنية لتسليم الوحدات لحاجزيها، موجهًا بضغط معدلات العمل، والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف مراحل التنفيذ.

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 المطل علي البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا" حيث وجه بضغط معدلات التنفيذ، وإنهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، وكذا تفقد سير العمل بمشروع "مارينا 8 "، وتفقد نموذجا لاحد الشاليهات التى يجرى تشطيبها، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما تابع الوزير، موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمقرر تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، موجهًا بضغط معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء تلك الأعمال، والتى تشمل، توسعة وتطوير الطرق، وتطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، وتركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وغيرها من الأعمال.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوزيع الأعمال على الشركات الجادة لسرعة إنجازها، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موجهًا بضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة "غرب الضبعة"، وذلك عقب جولتهما بمنطقة "شمس الحكمة"، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنمية الأراضى الخاضعة لولايتها بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، واللواء خالد شعيب، اجتماعا مع ممثلى الأهالى، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان حرص الدولة على تحقيق مصلحة أهالى المنطقة، وتوفير الخدمات، وتيسير إجراءات تسليم الأراضى البديلة، وجميع الإجراءات الإدارية لاستصدار التراخيص، لتنفيذ منازلهم الخاصة.

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