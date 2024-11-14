الجمعة 15 نوفمبر 2024
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حوادث

حجز طبيب بتهمة دهس مسن بسيارته في العجوزة

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات حول وفاة مسن، دهسه طبيب بسيارته في العجوزة، وأمرت بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل الخطأ، وتبين أنه أثناء سير المتهم بسيارته تصادف مرور المتوفى، فصدمه وتسبب في إصابته بنزيف حاد وتوفي متأثرًا بإصابته.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن بالمعاش عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي قيادة طبيب بشري بمعهد القلب، مما تسبب في وفاة المسن، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على الطبيب والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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