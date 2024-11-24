الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بزراعي البحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الزراعي بمحافظة  البحيرة  ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أمام قرية راضي بنطاق مركز كفر الدوار وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم. 

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع حادث الطريق الزراعي “القاهرة - الإسكندرية”

وكانت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث سير ومصابين ليتم دفع ٧ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام قرية راضي بنطاق ذات المركز، بالفحص والمعاينة تبين إصابة ١٠ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ليتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لعام لإسعافهم.

مرور البحيرة: إعادة فتح طريق “القاهرة - الإسكندرية” الزراعي بعد إزالة آثار الحادث  

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الحادث ليتم العمل علي إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المارة بتسيير الحركة المرورية علي الطريق الزراعي السريع، وتحرير المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

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البحيرة الطريق الزراعي ميكروباص انقلاب كفر الدوار المصابين

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