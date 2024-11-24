محافظ البحيرة تطلق القافلة الثامنة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،واحدة من أكبر القوافل، والتى تعد الثامنة من نوعها خلال الفترة الماضية لتوفير بيض المائدة والسلع الغذائية بالأسعار المخفضة، وذلك بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وتوجيهات مجلس الوزراء لدعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

القافلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، اصطفاف السيارات التابعة للقافلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس كامل غانم مدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومسئول جهاز مستقبل مصر بالبحيرة، وتضم القافلة 10 سيارات تابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة (الهيئة العامة للاصلاح الزراعى) محملة بيض المائدة من إنتاج محطة الزهراء تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا" لتوفير غذاء صحى وآمن ستتواجد 3 سيارات منهم بمركز دمنهور (بجوار الوحدة المحلية بمنطقة شبرا بدمنهور، ميدان جلال قريطم وأمام مديرية التربية والتعليم)، كما ستتواجد سيارتين امام الوحدة المحلية بمركز إيتاى البارود وستتوجه الخمس سيارات الأخرى للتمركز بجوار الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار والمحمودية، كما تضم القافلة أيضا 3 سيارات تابعة لجهاز مستقبل مصر محملة أيضا ببيض المائدة بالإضافة لسلع غذائية أخرى مثل الزيت والسكر والأرز لتباع بأسعار مخفضة وستتواجد تلك السيارات بمركز دمنهور بجوار مسجد ناصر ودوران افلاقة ومنطقة فاطمة الزهراء بشبرا.

التنسيق مع الإصلاح الزراعى بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر

وخلال تفقدها للقافلة أكدت محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع الإصلاح الزراعى بالبحيرة وجهاز مستقبل مصر لتوفير أكبر كمية ممكنة من بيض المائدة ليتم توزيعه على مراكز المحافظة تحقيقا لأكثر استفادة من القافلة، حيث تضم 13 سيارة بإجمالى 4600 كرتونة بيض مائدة.

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