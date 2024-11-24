"كتَّاب مصر" يعلن عن موعد تسليم جوائز طه حسين الدولية للفكر

تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي حفل توزيع جوائز طه حسين الدولية للفكر، وذلك في يوم الجمعة المقبلة الموافقة 29 من نوفمبر الجاري، والتي فاز بها الدكتورة يمنى الخولى والأمريكي بيتر جران مناصفة.

ومن المقرر تنظيم حفل جائزة طه حسين في تمام الساعة الخامسة مسًاء بمسرح الهناجر بالاوبرا المصرية لتسليم الجوائز.

الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر

وسبق وأعلن الدكتور علاء عبد الهادي في نوفمبر الماضي أسماء الفائزين، وهم: الدكتورة يمنى طريف الخولي أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والمؤرخ الأمريكي، بيتر جران، أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكي.

وفي حيثيات فوزها، أكد مجلس أمناء الجائزة أن الدكتورة يمنى الخولي أسهمت في نشر الثقافة العلمية وأسلوب التفكير العلمي العقلاني، وأنجزت الخولي العديد من المؤلفات والكتابات أبرزها تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة العلم في القرن العشرين وانثوية العلم والعلم من منظور فلسفة نسوية، كما حصلت ستة من كتبها ومؤلفاته على جوائز علمية محليًا وعربيًا.

وأكد مجلس أمناء الجائزة أنه تم منح الجائزة للشخصية غير المصرية للمؤرخ الأمريكي بيتر جران أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكي، نظرًا لأنه قدم رؤيته الفلسفية للتاريخ وعلوم الاجتماع والتي أثرت جدلًا واسعًا في الأوساط الفكرية والعلمية.

الدكتورة يمنى الخولى

ويمني طريف الخولى هي دكتورة فلسفة العلوم ومناهج البحث، والرئيس الأسبق لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وساهمت الخولى في إثراء الحركة الفكرية العربية بجهدها المتميز لنشر الثقافة العلمية ومنطق التفكير العلمي، وتفعيلِهما وتوطينهما في حضارتنا، من خلال كُتبها التي تتجاوز خمسة وعشرين كتابًا تأليفًا وترجمة، وأبحاثِها بالعربية والإنجليزية في دوريات علمية مُحكَّمة، محلية وإقليمية ودولية.

وُلدت يمنى طريف أمين الخولي في آخر أغسطس عام ١٩٥٥م، لأسرة مهتمة بالعلم والثقافة، قضت جزء كبير من حياتها الباكرة في إنجلترا، وحصلت على زادها الأول من مكتبة والدها الذي علَّمها “كيف تقتنص رحيق الحياة وآفاق الثراء الباذخ من صفحات الكتب”، حسبما تذكر في مقدمة كتابها “أمين الخولي والأبعاد الفلسفية للتجديد”؛ حيث تناولت معالم فكر جدها الذي يقف بمنهجيته العقلانية في صفوف الإسلاميين الإصلاحيين والرعيل الأول من كبار أساتذة جامعة فؤاد الأول.

وتقديرًا لعطائها الفكري نالَتْ أربع عشرة جائزةً علمية؛ منها جائزةُ مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان (1990)، وجائزةُ باشراحيل للإبداع الثقافي في الدراسات المستقبلية (2004)، وجائزةُ الدولة للتفوُّق في العلوم الاجتماعية (2011)، وجائزةُ جامعة القاهرة التقديرية (2016)، كما اختارَتْها الكويت شخصيةَ مهرجانِ القرين الثقافي الثامن عشر عامَ 2012؛ فكانت ثاني وآخِر سيدةٍ تحصل على هذا التكريم الرفيع، بعد حَرَم رئيس الجمهورية الأسبق سوزان مبارك.

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