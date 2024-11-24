أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق معه فى قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

توصية اللجنة التشريعية والدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب

جاء ذلك بعدما كشف الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن توصية اللجنة التشريعية والدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأوضح شوقى، الأسباب التى دعت اللجنة إلى الموافقة على طلب رفع الحصانة، مشيرا إلى أن اللجنة يقتصر دورها على بحث جدية الدعوى المقامة ضد النائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وعدم وجود شبهة الكيدية فيها.

وتابع، أن اللجنة تبين لها سابقة موافقتها على الطلب المقدم من النائب أحمد دياب على السماح والاستماع لأقواله حيث التمس النائب من النائب العام مخاطبة مجلس الشيوخ لتمكينه من المثول أمام جهات التحقيق.

استكمال إجراءات التحقيق اللازمة فى قضية النائب أحمد رفعت

وأكد أن الطلب جاء بناء على مبادرة من النائب ذاته الذى طلب رفع حصانته البرلمانية لتمكين القضاء من استكمال إجراءات التحقيق اللازمة فى القضية.

وأوضح شوقى، أن ذلك يعنى أن القضية والطلب بعيد عن أى شبهات كيدية، مما دعاها للموافقة على الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية أثناء عرض تقرير اللجنة، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

رسائل مجلس الشيوخ فى رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

وأضاف هلال، نحن أمام موقف استثنائى، وأدعو كل المجلس للموافقة على القرار، لأنه ينطوى على عدد من الرسائل، أولها رسالة من النائب الذى تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، لإظهار الحقيقة، وهو ما يعد رسالة شجاعة وثقة للوصول للحقيقة مهما كانت التحديات

وتابع، أيضا يعد رسالة من المجلس بحرص مجلس الشيوخ على إظهار الحقيقة والشفافية الكاملة.

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