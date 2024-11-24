المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالشروع في قتل طليقته بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل طليقته بمنطقة المطرية



وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بجروح، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

عامل يشرع في قتل طليقته



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.

واعترف المتهم أنه مشاجرة نشبت بينه وبين طليقته بسبب رؤية نجله، قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الضرب في القانون

وقال مصدر قضائي: إن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، فتتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقًا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات.



وأضاف أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأن تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من ٣ لـ٧ سنوات إذا كان حادث عارض أما مع سبق الاصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عامًا.

وأكد أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون لأنه يكون بدون إثبات.

وأشار إلى أن جنحة التعدي بالضرب على شخص يجب أن تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسئولي الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه شاهد آثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح قطعي أو سطحي، إضافة إلى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها.

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