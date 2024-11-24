بالزي الفرعوني، مدرسة الراهبات بالأقصر تنظم ماراثون مبادرة بداية (صور)

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وآخر للعداء بالملابس الفرعونية والإسلامية والقبطية والصعيدية والتراثية، الذي دشنته مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإدارة إسنا التعليمية، من أمام المدرسة وصولا إلى معبد خنوم بمدينة إسنا على المسار السياحي والعودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المدرسة وأولياء الأمور، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

مبادرة بداية جديدة

وأنطلق الماراثون وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث عززت قوات الأمن ورجال المرور بتواجدهما في خط سير الماراثون لحماية الطلاب وسلامتهم، وانتهى الماراثون في المواعيد المقررة له.

وحرص الطلاب أثناء المسيرة سيرا على الأقدام من أمام المدرسة مرورا بشارع البحر، على رفع أعلام مصر وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وقامت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمركز إسنا في الأقصر على تكريم الحاصلون على المراكز الأولى في الماراثون وتوزيع جوائز عليهم.

وأوضحت صباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات بمركز إسنا في الأقصر، أن الماراثون جاء ضمن رؤية المدرسة المستقبلية لجيل سباق في الأعمال الخيرية ومتعاون ويعزز من الإيجابيات، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لكل إنسان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الماراثون كلا من، الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمية، والدكتور أحمد حسن مدير منطقة آثار إسنا، واولياء أمور طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإسنا، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

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