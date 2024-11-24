المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد والجاهزية الكاملة لجميع الأفراد والسيارات والمعدات اللازمة.

يأتى ذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء سقوط الأمطار وحصر جميع النقاط الساخنة وبؤر تجمعات المياه لضمان التعامل الفوري معها واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على الصالح العام.

التواجد الميدانى

كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والدفع بفرق الانتشار السريع لمتابعة الموقف أولًا بأول ومواجهة أي ظروف طارئة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين، فضلًا عن التأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

رفع درجة التأهب القصوى



فيما وجه محافظ المنوفية على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة التأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ واستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات.

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