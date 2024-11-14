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محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألف و931 معلم وأخصائي

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألف و931 معلم وأخصائي

اعتمد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس قرارًا بترقية عددًا من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 16 ألف و931 معلم وأخصائي الي الوظيفة الأعلى، والمستوفين لمتطلبات وشروط الترقية طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، بدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

اعتماد ترقية المعلمين بالمنوفية


 وافق محافظ المنوفية على ترقية عددًا من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

 

وأكد محافظ المنوفية على أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة البناءة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًّا واجتماعيًّا كون قطاع التعليم يقع على رأس أولوية الدولة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه  سيتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار ومن تاريخ الاستحقاق.


 

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