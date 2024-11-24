"الشيوخ" ينظر رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لسماع رأيه في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكشف رئيس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

في تطور جديد للتحقيقات في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، استمعت نيابة الاستئناف إلى أقوال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل أحمد رفعت، وعبد الظاهر السقا، وأمرت بصرفهما من سراي النيابة.

كما استمعت النيابة لأقوال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، النائب السابق لرئيس نادي فيوتشر، وأيمن منصور نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، وعدد من مسئولي وزارة الرياضة وشقيق اللاعب الراحل وعدد من مسئولي نادي فيوتشر، وأمرت بصرفهم كذلك.

استدعاء المسئولين عن تسجيل العقود

واستدعت النيابة إداريي نادي فيوتشر المسئولين عن تسجيل وإبرام العقود لسماع أقوالهم في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، كما فحصت عقود اللاعب وكذلك التقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل، والتي تصف الحالة الصحية التي كان عليها قبل وفاته عقب تعرضه لتوقف في عضلة القلب، وكذلك تقرير أسباب الوفاة ومستندات سفره إلى نادٍ بالإمارات كان يلعب به قبل رحيله.

النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة أحمد رفعت

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

السيسي يوجه بإحالة القضية للنيابة العامة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة جهات الدولة الخاصة بسفر الرياضيين أثناء فترة التجنيد، وتحقيق المساواة بين كافة اللاعبين في إجراءات سفرهم خارج البلاد.

وفي تصريحات تليفزيونية، فجر نادر شوقي، وكيل الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بأن الأخير تعرض لضغوط، نتج عنها تدهور حالته الصحية.

وكشف وكيل أحمد رفعت عن كواليس الأزمة، بأن أحمد رفعت تم عرضه على نادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له قانونيا الخروج من البلاد".

تفاصيل أزمة أحمد رفعت

وواصل: "مجلس إدارة مودرن فيوتشر السابق، برئاسة أحمد دياب، أكد أن جميع التصريحات الخاصة بسفر رفعت انتهت.. لكن هذا لم يحدث في الحقيقة".

وقال: "أحمد رفعت انتقل لنادي الوحدة الإماراتي، وتفاجأ بعد ذلك بأن خروجه من مصر أصبح غير قانوني.. رفعت أكد لي أنه لا يريد السفر إلا بعد الاطمئنان على جميع التصاريح.. لكن مجلس الإدارة أكد أن جميع الأوراق صحيحة، وأحمد دياب قال لي إن سفره قانوني".

وشدد نادر شوقي: "رفعت جلس في المنزل 3 أسابيع بالإمارات، والوحدة فسخ تعاقده مع اللاعب، كما أن رابطة الأندية تجاهلته منذ يوم سقوطه في الملعب حتى موته.. أتقدم باعتذار لأحمد رفعت، لأنني رفضتُ أن يتحدث عبر القنوات التلفزيونية، وأنا محمل بمسئولية تجاهه".

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز قبل أن يتوفي في وقت لاحق بسبب هذه الأزمة الصحية.

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