الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة 5 أطباء و2 صيادلة وفني أشعة ومشرفة تمريض بمستشفى منفلوط أسيوط للتحقيق

جولة مديرية الصحة
جولة مديرية الصحة بأسيوط، فيتو

أحال وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ،  5 أطباء و2 صيادلة و2 فني أشعة ومشرفة تمريض مستشفى منفلوط المركزي والصحة الانجابية بالفترة الليلة للتحقيق العاجل بديوان المديرية وذلك خلال جولة ليلية مفاجئة قام بها دكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة.

 رافقه خلال الجولة دكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة، التي تجريها قيادات مديرية الصحة علي المنشآت الطبية بالمحافظة، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

مدير الطب العلاجي يتفقد أقسام مركز الصحة الانجابية 

 

وخلال جولته تفقد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والوفد المرافق له، أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى والمبتسرين والجراحة والنساء والاطفال وبنك الدم والأشعة؛ للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، والتحدث مع الأطقم الطبية والفنية بالمستشفى، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاستماع إلى آراء وشكاوى المرضى المترددين.

 

كما اطلعت اللجنة على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددين على الالتزام بوضع تلك الجداول ونظام العمل يوميا.

وراجع الدكتور عصام نبيل واللجنة المشكلة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهًا بإحالة أطباء وصيادلة وفنيي الأشعة ومشرفة تمريض المستشفى بالفترة الليلية للتحقيق العاجل.

 

وكيل صحة أسيوط يحيل العاملين بمركز الحمراء وعيادة قلتة للتحقيق

صحة أسيوط تحيل التمريض والمشرفة الليلية بمستشفى النساء للتحقيق

 

وشدد " نبيل " في نهاية الجولة على تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، والالتزام بالزي الطبي داخل المستشفى لافتا إلى استمرار الحملات المفاجئة على المستشفيات وكانت الجولة بدأت تمام الساعة العاشرة مساء وانتهت بعد منتصف الليل. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة الصحة الإنجابية الطب العلاجى الفرق الطبية الفريق الطبي مدير الطب العلاجي مستشفي منفلوط وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بأسيوط وزارة الصحة

مواد متعلقة

عيد الفلاح، محافظ أسيوط يسلم عقود استصلاح زراعي للمتميزين في الإنتاج (فيديو وصور)

حاسبات أسيوط تقدم برنامج "نظم المعلومات الحيوية" بالعام الدراسي الجديد

تربية أسيوط تنظم دورة إعداد المعلم الجامعي فى نسختها الـ 72

إزالة 33 حالة تعدي على أملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي بـ550 رائدة ريفية لتوعية المواطنين بمبادرة بداية

تعيين رؤساء جدد لمجالس أقسام علمية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة

محافظ أسيوط يقرر غلق حمام سباحة نادي العاملين بالإدارة المحلية وإحالة المسئولين عنه للنيابة

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية