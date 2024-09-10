إحالة 5 أطباء و2 صيادلة وفني أشعة ومشرفة تمريض بمستشفى منفلوط أسيوط للتحقيق

أحال وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ، 5 أطباء و2 صيادلة و2 فني أشعة ومشرفة تمريض مستشفى منفلوط المركزي والصحة الانجابية بالفترة الليلة للتحقيق العاجل بديوان المديرية وذلك خلال جولة ليلية مفاجئة قام بها دكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة دكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة، التي تجريها قيادات مديرية الصحة علي المنشآت الطبية بالمحافظة، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.

مدير الطب العلاجي يتفقد أقسام مركز الصحة الانجابية

وخلال جولته تفقد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والوفد المرافق له، أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى والمبتسرين والجراحة والنساء والاطفال وبنك الدم والأشعة؛ للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، والتحدث مع الأطقم الطبية والفنية بالمستشفى، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاستماع إلى آراء وشكاوى المرضى المترددين.

كما اطلعت اللجنة على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددين على الالتزام بوضع تلك الجداول ونظام العمل يوميا.

وراجع الدكتور عصام نبيل واللجنة المشكلة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهًا بإحالة أطباء وصيادلة وفنيي الأشعة ومشرفة تمريض المستشفى بالفترة الليلية للتحقيق العاجل.

وشدد " نبيل " في نهاية الجولة على تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، والالتزام بالزي الطبي داخل المستشفى لافتا إلى استمرار الحملات المفاجئة على المستشفيات وكانت الجولة بدأت تمام الساعة العاشرة مساء وانتهت بعد منتصف الليل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ