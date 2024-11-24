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مستشفى زايد التخصصي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ورم نادر بالرحم

الفريق الطبي في مستشفى
الفريق الطبي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

كشف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لوزارة الصحة عن تفاصيل جراحة طبية قام بها فريق جراحة الأورام بالمستشفى لإنقاذ حياة سيدة تعاني من ورم سرطاني نادر بالرحم.

زايد التخصصي يستقبل مريضة تعاني من ورم سركوما بالرحم

وأوضح مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي بأن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة مريضة بعمر ٥١ عاما  تعاني من ورم سركوما بالرحم،وبمراجعة التاريخ المرضي تبين أن المريضة خضعت لجراحة غير ناجحة خارج المستشفى كما تبين بمناظرة الفحوصات الطبية والأشعة انتشار الورم من جديد  بجدار البطن وداخل البطن وأثر  سلبًا علي الحالبين والمثانة وحركة الأمعاء مما استدعى ضرورة التدخل العلاجي والجراحي العاجل تفاديًا لتفاقم الحالة.

خضعت المريضة لجلستين من العلاج الكيماوي بوحدة الأورام

وأفاد بأنه فور إستقبال الحالة من قبل العيادات الخارجية  ،خضعت المريضة لجلستين من العلاج الكيماوي بوحدة الأورام  تحت إشراف الدكتور  أحمد عبد الهادي - استشاري ورئيس قسم الأورام  إلا أن الحالة لم تستجب للعلاج الكيماوي ومن ثم تم عرض الحالة على لجنة الأورام MDT متعددة  التخصصات برئاسة  الدكتور  أحمد الشربيني- المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية- الدكتور أحمد عبد الهادي - استشاري ورئيس قسم الأورام والدكتور حسين زكي استشاري ورئيس قسم الاشعة والدكتور أحمد طنطاوي - استشاري وخبير جراحات الأورام المعقدة والغشاء البريتوني  والتي قامت بوضع خطة العلاج والتي تضمنت ضرورة خضوع المريضة للتدخل الجراحي لمحاولة إستئصال الورم ومن ثم متابعة وإعادة عرض  الحالة علي اللجنة  بعد الانتهاء من التدخل جراحيا  للتقييم والإطمئنان علي صحة وسلامة المريضة.

جدير بالذكر أن لجنة الأورام MDT هي لجنة مشكلة من رؤساء وحدات الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة والباثولوجي وتعقد اللجنة أسبوعيًا لمناظرة جميع حالات الأورام واتخاذ قرار طبي موحد يلتزم بيه جميع الأقسام ذات الصلة. 
  
 وقد تم تشكيل فريق جراحة الأورام تحت إشراف الدكتور  احمد طنطاوي-  استشاري جراحة الأورام  والفريق المعاون الدكتور  ديفيد ألفي عزمي ود. عبد الرحمن زكي علي -أطباء جراحة عامة ود. تاج الدين أحمد - طبيب نساء وتوليد وفريق التخدير بقيادة الدكتور محمد ماهر كامل - استشاري تخدير  والدكتور عبدالله عمر - طبيب تخدير. 

و قال الدكتور  احمد طنطاوي أنه قد تم تجهيز المريضة وإجراء جراحة دقيقة ومعقدة بدأت باستئصال الجزء السفلي من عضلات البطن باستخدام أحدث أجهزة الكي ( الليجاشور )، تلا ذلك استكشاف للبطن وفك الالتصاقات من العملية السابقة مع استئصال للغشاء البريتوني وفصل للورم من جدار المثانة والحالبين ومن المستقيم وبعد الانتهاء من استئصال الورم من داخل البطن. 
 

وأشار إلى أنه تم وضع شبكة جراحية لتعويض الجزء المستأصل من جدار البطن ثم عمل شد للبطن لاستكمال إعادة بناء جدار البطن واستغرقت الجراحة قرابة  ٦ ساعات، وخرجت المريضة للرعاية المركزة تحت الملاحظة لمده ٢٤ ساعة ومن ثم إلى غرف القسم الداخلي وغادرت  المريضة المستشفي في حالة طبية  جيدة خلال  ٦ أيام من إجراء الجراحة.

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ومن جانبه أكد الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي على جاهزية المستشفى والفريق الطبي لاستقبال تلك الحالات الصعبة والمعقدة والتي تتطلب توافر أحدث الأجهزة والإمكانيات وفريق طبي ذي مهارات خاصة وكفاءة طبية متميزة.  
 

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