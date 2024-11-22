توجيهات جديدة من محافظ أسيوط لرؤساء المدن والمراكز

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية لمتابعة مستجدات ملفي التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والاستمرار في تطهير الترع ورفع المخلفات من ضفاف المصارف واستكمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات من جانبي الطرق وتسويق منتجات مشاغل الخياطة الموجودة بكل مركز وحي، جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ.

جهود الوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البناء

بدأ الاجتماع باستعراض محافظ أسيوط للموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف، كما استعرض جهود الوحدات المحلية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم من إجراءات لدفع منظومة العمل ووجه بضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين

مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مراكز ومدن المحافظة

كما تطرق المحافظ - خلال الإجتماع - لمشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتذليل أية معوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وشدد على تكثيف حملات النظافة والاشغالات بالشوارع والميادين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطهير جميع الترع بالتنسيق مع الموارد المائية والري ورفع نواتج التطهير أولا بأول ورفع كافة المخلفات الموجودة على ضفاف وحرم الترع وإرسالها إلى مصنع السماد.

توفير منافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

ووجه أبوالنصر، جميع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة توفير منافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

الاهتمام بمشاغل الخياطة التي تم فتحها بمجالس المدن

كما أشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بمشاغل الخياطة التي تم فتحها بمجالس المدن وتطوير منتجاتها وفتح مجالات للتسويق وتنظيم معارض لبيع هذه المنتجات فضلًا عن التنسيق مع المجمع الحرفي بالشامية للمشاركة في الطلبيات مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مبادرة القرى المنتجة وتنمية مهارات قاطنيها لتحسين مستوى الدخل وخلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة وتنمية أفكارهم وتشجيع روح التنافسية لدىهم.

وفي نهاية الإجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن استقبالهم والاستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

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