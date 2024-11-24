تنفيذ 8 حالات إزالة تعدي على أرض أملاك دولة بقنا

قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ، التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز وأحمد البتيتى رئيس قرية طوخ بتنفيذ 8 حالات إزالة تعدي على أرض أملاك دولة بالزراعة بمساحة 18 فدان و3 قيراط، وتعدي بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 477م تقريبًا.

القيام بأعمال البناء بدون ترخيص

كما تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.



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