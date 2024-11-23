السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة فورية لـ حالتي تعد بقرية دندرة فى قنا

إزالة فورية لـ حالتي
إزالة فورية لـ حالتي تعد بقرية دندره فى قنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة الحسيني صبري نائب مدينة قنا، حالتي إزالة فورية للتعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٧٥ مترا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وأعمدة خرسانية.

حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة 

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور وعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

 

 

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قنا قرية دندرة محافظ قنا مدينة قنا

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