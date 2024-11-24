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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع طفل سقط من الطابق العاشر بمصر الجديدة

مصرع طفل سقط من الطابق
مصرع طفل سقط من الطابق العاشر

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول العثور على جثة طفل أسفل عقار بشارع جسر السويس أنه لا توجد شبهة جنائية.

وتبين من التحقيقات أن الطفل أثناء لهوه اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر ليلقي مصرعه في الحال.

العثور على جثة طفل

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل عقار بالمنطقة.

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًّا.

وتبين بالفحص سقوط طفل عمره 10 سنوات إثر سقوطه من الطابق العاشر.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مصر الجديدة شارع جسر السويس قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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