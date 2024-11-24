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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل موزمبيق

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 الزمالك، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي  جوزيه جوميز استئناف تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت أمس باستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

الزمالك 
الزمالك 

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

تصريحات جوميز 

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه من السهل جدًا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".


وتابع جوميز  في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز:"حزين جدًا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".

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