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بدء الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية في 9 كليات بجامعة القاهرة

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، فيتو

انطلقت، صباح اليوم، الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة في ٩ كليات بعد حسم مقاعد باقي كليات الجامعة بالتزكية، حيث تم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لانتخاب أعضاء اللجان الطلابية في الكليات، من خلال صناديق زجاجية لضمان الشفافية مع إشراف لجنة - على كل صندوق - تتكون من عضو هيئة تدريس واثنين من الطلاب بالفرقة الدراسية من غير المرشحين للانتخابات، على أن تجرى غدا الاثنين جولة الإعادة حال عدم اكتمال النصاب، وتستكمل الانتخابات يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، ثم يوم الاربعاء ٢٧ نوفمبر بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة القاهرة 

جدير بالذكر أن الكليات التي تجرى بها الانتخابات هي كليات: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والزراعة.

عبد الصادق يدعو طلاب الكليات التي تجرى فيها الانتخابات للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كنموذج للممارسة الديمقراطية

ودعا الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، طلاب الكليات التي تجرى بها الانتخابات للمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية بصورة حضارية تليق بمكانة جامعة القاهرة، مؤكدًا على أهمية إعطاء الأصوات الانتخابية لمن لديهم القدرة على خدمة الطلاب وحسن تمثيلهم والتأثير الإيجابي لحثهم على ممارسة الأنشطة، مشيرًا إلى أن النتائج ستعلن عقب انتهاء عمليات الفرز للصناديق، بينما تجرى الإعادة في اليوم التالي في حالة عدم حسم النتائج.

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الخميس، ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة

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رئيس جامعة القاهرة: انتخابات اتحاد الطلاب تجربة ديمقراطية حقيقية.. المنافسة شريفة ونزيهة.. أبناؤنا قادرون على تقديم نموذج مثالي.. ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمدت الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 - 2025، والتي بدأت  بفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، ومن المقرر أن تنتهي الانتخابات يوم الخميس القادم الموافق ٢٨ نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

 

 

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الخميس، ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة

الأحد، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وإعلان النتائج

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