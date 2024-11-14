رئيس جامعة القاهرة: انتخابات اتحاد الطلاب تجربة ديمقراطية حقيقية.. المنافسة شريفة ونزيهة.. أبناؤنا قادرون على تقديم نموذج مثالي.. ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة اليوم، حيث استضافت قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، صباح اليوم، أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

محمد سامى عبد الصادق يصدر إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة مع بدء الترشح اليوم

وبدأت فعاليات الماراثون بالتقاط صورة تذكارية، أمام مبنى إدارة الجامعة، وداخل القاعة- التى احتشدت بطلاب الأسرة من مختلف كليات الجامعة-تم عزف السلام الجمهورى، أعقبه عرض الفيديو الرئيس لأسرة طلاب من أجل مصر، وفيديو الملتقى الأول، وفيديو لأنشطة الأسرة بكل جامعة، ثم كلمة الطالب باسم الجوهري منسق الأسرة، وكلمة د. جيهان المنياوى منسق عام الأسرة بجامعة القاهرة. واختتمت الاحتفالية بكلمة رئيس الجامعة، بعدها انطلق الماراثون بتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة.

قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تشهد حشدا لأسرة طلاب من أجل مصر لبدء تجربة ديمقراطية حقيقية وسط منافسة شريفة بين طلاب الجامعة

وفى كلمته لطلاب الجامعة، أكد الدكتور محمد سامى ثقته الكاملة فى وعى الطلاب،بضرورة خوض تجربة ديمقراطية حقيقية، تليق بتاريخ جامعة القاهرة، قلعة الحرية والديموقراطية، والنموذج الذي يحتذى فى النهج الحضاري، لمنح الشباب فرصًا حقيقية، لخوض تجربة الانتخابات بكل أركانها ووقائعها، وفق الضوابط القانونية والمجتمعية، والالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة والمستقرة، عبر مختلف الأجيال والمراحل التاريخية للمجتمع المصرى.

ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير لطلاب من أجل مصر الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، لافتًا إلى أن الوطن هو أساس وجود الأفراد وحياتهم، ويحدد مسارهم في المستقبل، وأن فكرة الوطن ليست مجرد شعار بل إنها ممارسة وانتماء وعطاء متبادل بين الفرد والمجموع، وهي أساس الاستقرار والتقدم والحياة الآمنة للجميع.

وأكد محمد سامى عبد الصادق، أهمية الإعداد والتدريب والممارسات التي يقوم بها الطلاب في مختلف المراحل العمرية بما ينعكس مباشرة عليهم في إعدادهم ليكونوا قادة مستقبل ناجحين ومتميزين.

رئيس الجــامعــة:جامعة القاهرة تقدم نموذجا يحتذى فى الممارسة الديمقراطية انطلاقًا من المنافسة الشريفة وبعيدا عن الصراع واختيار الطلاب لممثليهم بمعيار الكفاءة والقدرة على العطاء

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الانتباه، لإدراك الاختلاف البين والواضح، بين مفهوم الصراع والمنافسة، حيث يؤدي التنافس الشريف إلى إفراز الأشخاص ذوي القدرة والكفاءة، وتعكس فكرة التنافسية التقدم السياسي والاجتماعي للفرد والدول من خلال القواعد التي تحكم ممارسات الأفراد، بينما ينطوي الصراع على خسارة الجميع.

واختتم رئيس جامعة القاهرة، حديثه للطلاب مؤكدًا أن الجامعة تقدم تجربة اجتماعية متميزة، ورسالة لمصر والعالم بأن طلابها على مستوى عال من الوعي، والقدرة على تقديم أداء متميز، وتنظيم نماذج محاكاة لأهم المنظمات المحلية والدولية، والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات المهمة على كافة المستويات المحلية والدولية،وقال مخاطبا الطلاب: "لقد بلغتم- بما تتعلمونه وتمارسونه بوعى وحرية- مرحلة كافية من النضج لإدراك معنى أن يحيا الوطن بعطاء أبنائه كل فى موقعه، لنعمل جميعًا من اجل الوطن والحياة من أجل مصر، فى عهد قيادة وطنية حكيمة رشيدة، تبنى وطنا جديدا، امتدادًا لحضارة عريقة، واستشرافا لمستقبل مشرق بإذن الله.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة أن تتسم العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب، وضرورة المشاركة الإيجابية سواء بالترشح أو الانتخاب، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة قد قام بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب.

وقالت الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تشهد اليوم عرس الديمقراطية في انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدة ثقتها الكاملة في طلاب جامعة القاهرة لامتلاكهم قدرًا عاليًّا من الوعي في الإدلاء بأصواتهم للمرشح المناسب من زملائهم، مشيرًة إلي أن الجامعة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وحثت الدكتورة جيهان المنياوي، الطلاب علي المشاركة في الانتخابات الطلابية من خلال ترشيح أنفسهم او من خلال الإدلاء بأصواتهم لزملائهم المرشحين، وأن يشاركوا جميعًا في الانشطة الطلابية التي يتم تنظيمها خلال العام الدراسي لأنها تثقل من شخصيتهم وتكسبهم المهارات اللازمة التي يحتاجونها في حياتهم بوجه عام وفي سوق العمل بوجه خاص.

وأشار الطالب باسم الجوهري منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، إلي أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي أتاحت لنا جميعًا مساحة غير مسبوقة من خلال عدة مبادرات رئاسية تهتم بالشباب وكانت الداعمة لنا مثل مبادرة " بداية" والتي مثلت الانطلاقة لبناء الإنسان وتطوير الذات، وكان من بين محاورها خلق فرص عمل جديدة، وبرامج لتطوير المهارات، مضيفًا أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلق مبادرة "تمكين" لذوي الهمم ودمجهم في الجامعات المصرية " تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى".