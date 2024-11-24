إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة انقلبت أعلى الدائري فأصيب شخصان

أمرت نيابة السلام بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ميكروباص انقلبت أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن إصابة شخصين.

حادث انقلاب ميكروباص بدائري السلام

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث، ووجود مصابين قبل نزلة الخصوص أعلى الطريق الدائري بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الهرم اتجاه مدينة السلام، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نصائح القيادة الآمنة للحد من حوادث الطرق

وقال مصدر أمني: إن إرشادات ونصائح السلامة على الطرق الرئيسية للحد من الحوادث المرورية تشمل: التأكد من سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي، واكتمال منسوب المحرك والفرامل، واكتمال منسوب المياه بالبطارية والرادياتير، وسلامة سير المروحة والدينامو، صلاحية فرامل اليد، وطفاية الحريق، وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات، نظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة المساحات.



كما حذر المصدر قائدي السيارات من: استخدام الهاتف المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة، القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يُعتقد من أنها تزيد الانتباه، قيادة السيارة في حالة إرهاق، والتخطي الخاطئ لأنه يعرض القائد والآخرين لحوادث المرور، والانشغال بغير الطريق، والثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.



وتابع: تجاوز السرعة المقررة قانونيًّا، لأنها تعرض للخطر، وتخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي، والسير عكس الاتجاه لأنه يعتبر تعديًا على حق الغير في الطريق ويعرض لحوادث مروعة.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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