الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الواحدة صباحًا؛ نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 34 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًّا.

إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية في ميناء الغردقة

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

هطول أمطار على محافظات الجمهورية 

وشهدت بعض مناطق الجمهورية هطول أمطار متوسطة إلى كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم التدابير الاحترازية حافظة البحر الأحمر

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