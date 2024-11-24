سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي للمواجهة الهامة أمام نظيره التونسي في الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

سيناريو تأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025

ويدخل منتخب مصر للشباب مباراة تونس ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 عامًا، لخطف المركزالثاني من منتخب تونس وإنهاء التصفيات خلف المغرب المتصدر بـ 10 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب في دورة شمال أفريقيا

1- منتخب المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- منتخب تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- منتخب مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- منتخب الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- منتخب ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء الأربعاء المقبل 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للشباب في الجولة الماضية أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقًا لتصريحات الدكتور هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذي صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب في افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضًا.

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