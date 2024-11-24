استمرار فتح البوغاز وانتظام الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بميناءي الإسكندرية والدخيلة، في ظل ما تشهده محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية ناتجة عن نوة باقي المكنسة، حيث لم تصل الأحوال الجومائية، ومنها سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى الحد الذي يؤثر سلبا على حركة الملاحة.



وفي السياق، أصدر اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددا من التعليمات التشغيلية التي تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية.

رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة

ومن أهم تلك التعليمات رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة، ومتابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة.

وأيضا تنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة، وإذاعة الأرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكي داخل الميناء والتنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الإنتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن، وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة وإخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف ورفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس ورفع حالة الاستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب.



كذلك المرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها وتجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك، والمرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ، والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف، وتأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي، وتجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي ووضعها في حالة استعداد مستمر.

ومرور جماعات السلامة والصحة المهنية على شركات الشحن والتفريغ للتأكد من صلاحية الروافع والمعدات.

وكذا المرور على معدات الإطفاء ومكافحة الحريق وساحات الشركات الخازنة لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة وتجهيز واستعداد سيارات الإسعاف والمعدات الطبية وتنفيذ كافة الإجراءات المدرجة بالخطط الأمنية المعتمدة.

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