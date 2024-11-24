الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام

سرقة الشقق السكنية،
سرقة الشقق السكنية، فيتو

أمرت نيابة السلام باحالة عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بمنطقة السلام للمحاكمة الجنائية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن

البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما ثلاجة مجهولة المصدر.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" مالك مخزن خردة له معلومات جنائية.

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نيابة السلام مديرية أمن القاهرة سرقة المساكن

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