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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية في السلام

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بمنطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما ثلاجة مجهولة المصدر.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" مالك مخزن خردة له معلومات جنائية.

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محكمة جنح السلام سرقة المساكن السلام مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام ثان

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