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حوادث

تجديد حبس المتهم بالنصب على مواطنين في 300 مليون جنيه بالتجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال قطع غيار السيارات، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وتلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بقيام مالك شركة بالاستيلاء منهم على أموالهم بزعم توظيفها بقيمة ربح تصل إلى 30% في مجالات قطع غيار السيارات.


وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة أمن القاهرة

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